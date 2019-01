Quelles stars entrent dans l’âge majeur en 2019 ?

ⓒ KBS

2019 a effectivement commencé. Une nouvelle année résonne différemment, surtout pour ceux qui atteignent la majorité. En Corée du Sud, la majorité civile est fixée à 19 ans. Ce sont donc les jeunes nés en 2000 qui deviennent légalement adultes.





Parmi les stars du monde du cinéma, on peut d’abord citer Kim Hyang-gi. Cette jeune actrice a fait sa première apparition sur le grand écran avec « Hearty Paws » sorti en 2006. Elle avait alors sept ans. Durant ces dix dernières années, elle a participé à plusieurs séries télévisées et films. Son nouveau projet pour 2019 est d’obtenir son permis de conduire.





Kim Sae-ron aura également 19 ans. A l’âge de huit ans, elle a partagé l’affiche avec le célèbre acteur Won Bin pour « The Man from Nowhere » sorti en 2010. Même si elle a tenu plusieurs premiers rôles dans différents longs métrages, elle n’a pas pu regarder la plupart d’entre eux à cause de son âge. Désormais, la jeune actrice pourra enfin accéder à tous les films interdits aux mineurs, y compris à ses propres films.





Dans le milieu de la musique, on trouve plusieurs chanteurs qui entrent dans l’âge majeur. Bae Jin-young du boys band Wanna One, dont le contrat a pris fin le 31 décembre, en fait partie. Il en va de même pour Nancy du girls band MOMOLAND. Dès cette année, ils pourront participer aux émissions ou aux spectacles qui se déroulent après 22h sans aucune contrainte légale.