ZOBIN domine les sites d’écoute de musique en streaming avec son album sorti en 2015

ZOBIN a créé la surprise dans la scène de la musique populaire sud-coréenne au début de cette année. Le chanteur a réussi à occuper la première place dans le classement des chansons les plus écoutées sur la plupart des plateformes de musique en ligne avec sa chanson sortie en avril 2015.





Intitulé « La musique qui vous apporte le succès », ce morceau fait partie de son premier album solo baptisé « Méditation Fantaisie ». La surprise ne s’arrête pas là. « La musique qui vous apporte de l’argent », une autre pièce incluse dans le même album original figure également dans le top 100.





Ces chansons qui sont quasiment passées inaperçues lors de leur sortie il y a trois ans et demi, sont aujourd’hui appréciées par les sud-Coréens qui souhaitent plus de succès et de prospérité pour 2019.





ZOBIN qui fait partie du duo « NORAZO » n’a pas caché sa joie face à cette surprise. Le chanteur s’est engagé à revenir avec une meilleure musique et une idée originale.