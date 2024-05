Un chasseur chinois tire des obus éclairants vers un hélicoptère australien en opération en mer Jaune

Photo : YONHAP News

L’avion de combat chinois J-10 a tiré des obus éclairants vers un hélicoptère de la Marine australienne. L’appareil participait alors à l’opération des Nations unies, nommée Argos, dans le secteur maritime international en mer Jaune, entre le continent chinois et la péninsule coréenne. Une opération qui s’inscrit dans le cadre de l’application des sanctions contre la Corée du Nord.A en croire l’agence de presse du pays d’Océanie, AAP, l’incident s’est produit samedi dernier et les obus ont explosé à quelque 300 m devant l’hélicoptère Seahawk et à 60 m au-dessus de la mer. Aucun blessé ni dégât matériel n'ont été signalés pour le moment.Canberra a fait part de sa protestation contre les actes de l’empire du Milieu, en les qualifiant d’inacceptables. Son Premier ministre, Anthony Albanese, a annoncé attendre les explications de Pékin.