Photo : YONHAP News

« Master Slave Husband Wife : An Epic Journey from Slavery to Freedom » de Woo Il-yon, une autrice américaine d’origine coréenne, a remporté le prix Pulitzer. C’est ce qu’a annoncé, lundi, l’université de Columbia qui décerne cette prestigieuse récompense.Née de parents coréens, l’heureuse lauréate a fait ses études à l’université de Yale, puis à l’université de Columbia. Quant à son ouvrage, il est basé sur l’histoire d’un jeune couple d’esclaves qui ont fui la Géorgie vers le Nord en 1848.