Lee Hong-gi va servir sous les drapeaux

ⓒ YONHAP News

Lee Hong-gi donnera un concert avant de partir faire son service militaire dans la capitale sud-coréenne. Intitulé « I am in Seoul », son concert se déroulera les 26 et 27 janvier au centre de culture et d’art de l’université Yonsei. Son dernier spectacle en solo remonte à il y a trois ans.





Après avoir fait ses débuts en 2007 en tant que membre du boys band, le chanteur a sorti en octobre son deuxième mini-album.





Dans une récente conférence de presse, Lee Hong-gi a fait savoir son souhait de remplir son obligation militaire en même temps que les autres membres du groupe, sauf Choi Min-hwan, marié et fraîchement devenu papa.