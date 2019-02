Le second sommet Corée du Nord-Etats-Unis annoncé au Vietnam les 27 et 28 février

ⓒ YONHAP News

Le second sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un aura lieu les 27 et 28 février au Vietnam : c’est le président américain qui l’a annoncé en personne mardi 5 février lors de son discours annuel sur l’état de l’Union.





Le premier sommet en juin dernier avait été organisé à Singapour. Comme pour la cité-Etat, le Vietnam entretient des relations amicales avec les Etats-Unis comme avec la Corée du Nord. Mais le symbole est plus fort dans le cas vietnamien, puisque le pays a mené une guerre sanglante avec l’Amérique... avant de normaliser ses liens quelques années plus tard avec son ancien ennemi, et de réussir ensuite un spectaculaire développement économique. C’est sans doute le message que cherche à faire passer Washington. Mais la question qui taraude tous les observateurs est : les deux camps parviendront-ils cette fois à un accord concret ?





« Il est temps de produire des résultats tangibles, d’établir un régime permanent de paix sur la péninsule coréenne, et de dénucléariser complètement celle-ci. Trump a aussi besoin d’avancées substantielles sur le dossier nucléaire avant le début de la période électorale à partir de la moitié de cette année. De son côté, la Corée du Nord aura de plus en plus de difficultés à relancer son économie si elle ne parvient pas à alléger les sanctions internationales qui la frappent. En échange d’une levée de ces sanctions, Pyongyang doit offrir quelque chose de concret en matière de démantèlement nucléaire. De ce point de vue, les deux camps sont sous pression pour parvenir à des résultats », expliqueKim Hyun-wook, professeur à l’Académie diplomatique nationale de Corée. Analyse.