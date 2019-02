Le développement d’un marché de l’immobilier en Corée du Nord

ⓒ KBS News

C’est un changement qui en dit long sur l’évolution de l’économie de la Corée du Nord : un marché de l’immobilier se développe depuis des années dans ce pays communiste où la propriété privée n’est pourtant pas reconnue et où tous les biens immobiliers sont, selon la loi, possédés par l’Etat.





Les citoyens, en théorie, ont juste le droit de vivre gratuitement dans un logement offert par les autorités et doivent en payer les charges. Toujours en théorie, les habitations sont attribuées aux Nord-Coréens en fonction de leur statut socio-politique et de leur niveau de loyauté idéologique : ceux tout en bas de l’échelle sociale vivent dans des conditions très vétustes et très difficiles, tandis que les élites bénéficient de logements relativement modernes et bien équipés.





Mais le développement souterrain d’une économie de type capitaliste, ainsi que des mesures décidées par le régime, sont en train de changer la donne, comme l’explique Chung Eun-chan, chercheure à l’Institut pour l’éducation sur la réunification.