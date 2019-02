La ville d’Hanoï retenue pour accueillir le 2e sommet Corée du Nord-USA

ⓒKBS News

Les Etats-Unis et la Corée du Nord ont convenu d’organiser leur deuxième sommet à Hanoï. Au début, Washington privilégiait Da Nang, doté de bonnes infrastructures et de facilités d’escorte. Mais il a fait des concessions pour suivre la préférence de Pyongyang.





Le Vietnam offre plusieurs avantages au royaume ermite. D’abord, les deux pays entretiennent des relations diplomatiques de longue date et Hanoï accueille son ambassade. Ensuite, en termes de déplacement, le dirigeant nord-coréen peut y accéder à bord de son avion privé. Enfin, il souhaite prendre exemple sur la politique vietnamienne d’innovation basée sur l’ouverture. Ce choix pourra alors permettre à ces deux alliés d’approfondir leurs relations. Le choix du lieu de la rencontre était une question épineuse pour la Corée du Nord. Contrairement aux autres dirigeants, Kim Jong-un effectue rarement des visites à l’étranger. En dehors de la Chine et de la Russie, il ne participe jamais à des sommets dans un pays tiers. Cela ne s’explique pas seulement par son isolement dans la communauté internationale, mais également par sa coutume de garder secret tout déplacement.





Dans ce contexte, la visite de Kim III à Singapour pour sa première rencontre avec Donald Trump avait de quoi étonner. La cité-Etat était aussi un pays à son goût. Il accueille son ambassade et plusieurs entreprises de son pays dans les domaines du commerce extérieur et des navires. Le fait qu’il soit une île isolée lui a plu également. Par contre, le Vietnam ayant un territoire beaucoup plus grand que Singapour implique plus de risques.





L’endroit du sommet revêt quelquefois une importance telle qu’il influence son résultat. Cette fois-ci, ce sujet comptait beaucoup plus pour le royaume ermite que pour le pays de l’Oncle Sam. Si celui-ci a transigé sur l’endroit de l’entrevue après de longues tractations, cela proviendrait de son intention stratégique. C’est-à-dire qu’il aurait fait un pas en arrière en vue d’obtenir d’autres avantages plus tard en contrepartie.