LG Household & Health Care, des produits de beauté haut de gamme

© LG Household & Health Care

L’entreprise LG Household & Health Care est le premier fabricant de produits de beauté haut de gamme du pays du Matin clair. Sa marque phare est « The History of Whoo », une gamme de produits de soin de la peau aux herbes de la médecine traditionnelle. Mais récemment, l’entreprise vient de lancer une nouvelle marque de produits de soin, « Su:m », une marque de produits cosmétiques hautement fonctionnels qui apportent à la peau une vitalité naturelle grâce à une technologie de fermentation. Ce concept de fermentation naturelle est appliqué aux cosmétiques, car il permet de libérer l’énergie positive des herbes à la peau dans des conditions optimales.





© LG Household & Health Care

Si pour l’instant « Su:m » est moins connu que la marque « Whoo », il attire d’autres clients avec son nouveau concept complètement différent. Alors que « Whoo » est une marque haut de gamme et de luxe sur le thème de la médecine orientale, « Su:m » donne aux utilisateurs une touche plus naturelle et plus saine. Donc grâce à ces concepts distincts, les deux marques intéressent différentes clientèles.





© LG Household & Health Care