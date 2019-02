Une nouvelle pièce de la série de comédie musicale « Kongsuni » sera jouée au Fan Square Live Hall à Séoul.





Cette série est une adaptation de l’animation éponyme à succès destinée aux enfants. Elle a pout but d’enseigner des valeurs morales aux enfants tout en les émouvant. Son héroïne est une petite fille âgée de cinq ans qui s’appelle Kongsuni.





Dans la nouvelle pièce « Je fais du camping avec Papa », Kongsuni part camper avec son père et ses amis. Ils arrivent dans une forêt et s’amusent en dressant une tente et en faisant un barbecue. Mais, un accident survient et l’aventure de notre héroïne et ses amis commence.





Date : du 2 février au 3 mars 2019

Lieu : Fan Square Live Hall, Séoul

Site : http://www.fan-square.com/