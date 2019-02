Concert dédié à Lee Gwang-su : « Bombinari »

Le Centre national du gugak propose un concert dédié au musicien Lee Gwang-su.





Lee est considéré comme un maître du kkwaenggwari (petit gong) et du binari (chant d’un rituel chamanique). Né en 1952, il était membre d’un « namsadang », une troupe de clowns itinérants, dès son enfance. Il se produit dans le monde entier pour présenter diverses musiques coréennes.





A l’occasion du 40e anniversaire du « samulnori », un genre musical et traditionnel de Corée, ses disciples et des musiciens, qui sont des chanteurs et des percussionnistes ayant hérité de sa musique pour la faire évoluer, se sont réunis pour rendre hommage à Lee.





Date : le 19 février 2019

Lieu : Centre national du gugak

Site : http://www.gugak.go.kr