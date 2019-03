Concert d’Oh Hwa Pyoung Trio

Oh Hwa Pyoung Trio proposera un concert à Séoul et à Busan à la fin du mois de mars.





Ce groupe de jazz et de musique chrétienne contemporaine est composé de trois membres : le pianiste de jazz Oh Hwa-pyoung, le batteur Kim Dae-ho et le bassiste Jo hoo-chan. Le groupe donne des concerts avec divers concepts en combinant ces deux genres de musique.





Oh a étudié comme spécialité le piano jazz à l’Institut des arts de Séoul avant de sortir des albums dont « Princess maker », « The Cross » et « Children ». Il a aussi accompagné au piano plusieurs chanteurs et groupes de musique populaire tels que BTS, ALi, Kara, Lee Yeong-hyeon et Juniel.





Kim Dae-ho et Jo hoo-chan ont également participé aux albums de plusieurs artistes en tant que musiciens de studio ou de concert, comme Jo Yong-pil, Jo Gwan-woo, IU, Vibe, Lyn et Jang Yun-jeong.





Date : les 23 et 30 mars 2019

Lieu : Café Dali à Séoul et Ellev à Busan