Opéra national de Corée : « La flûte enchantée »

L’Opéra national de Corée proposera l’opéra « La flûte enchantée » du 28 au 31 mars au Centre d’arts de Séoul.





La troupe a choisi pour sa première pièce de l’année l’un des chefs d’œuvre de Mozart et l’un des opéras les plus connus au monde. Inspirée du conte de Christoph Martin Wieland, « Lulu ou la flûte enchantée », et d’autres histoires, cette pièce est appréciée dans le monde entier, même par les novices en opéra.





Cette œuvre sera réalisée par le metteur en scène allemand Cristian Pade et le décorateur-costumier Alexander Lintl, qui avaient participé à « Hansel et Gretel » présenté en 2018 par l’Opéra national de Corée.





L’histoire raconte l’amour entre un homme et une femme, qui aboutit à un heureux dénouement après avoir surmonté diverses épreuves : le prince Tamino part pour délivrer Pamina, la fille de la Reine de la nuit, sur demande de celle-ci.





Date : du 28 au 31 mars 2019

Lieu : Centre d’arts de Séoul

Site : www.sac.or.kr/