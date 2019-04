Festival de la céramique d’Icheon 2019

La ville d’Icheon dans la province de Gyeonggi organise chaque année un festival de la céramique qui rassemble les habitants et les touristes.





L’édition de cette année se tiendra du 16 avril au 12 mai au Ye’s Park dans cette ville. Cette manifestation qui conjugue la céramique et une fête est l’un des événements représentatifs d’Icheon et aussi le festival de poterie le plus connu en Corée du Sud.





Lors de cet événement seront organisées des expositions de poteries et céramiques tant classiques que modernes. Un marché sera aussi ouvert pour la vente d’œuvres réalisées par des potiers.





Plusieurs programmes variés seront proposés aux visiteurs : confection de poteries, démonstration de fabrication de céramiques par des artisans, démonstration de cérémonie du thé, concerts, enchères de céramiques, etc.





Date : du 16 avril au 12 mai 2019

Lieu : Ye’s Park à Icheon

Site : http://www.ceramic.or.kr