Ma Vie Dorée (4) 가물가물하다

*Dialogue de la onzième semaine

선우혁: 오지랖은 또 어찌나 넓은지 동아리 애들 삥 뜯기면.

Seon U-hyuk : Tu te mêlais tellement de tout lorsque les membres

du club se faisaient prendre des sous,

나 끌고 가서 도로 뺐어 오고.

tu m’emmenais avec toi pour aller les récupérer.

서지안: 내가 그랬구나. 가물가물하다.

Seo Ji-an : J’ai fait ça ? J’en ai de vagues souvenirs.

*Expression à retenir

가물가물하다: verbe, être confus, avoir de vagues souvenirs, se rappeler vaguement

→ 가물가물해요. J’en ai de vagues souvenirs.





*Vendredi 8 mars

Résumé de l’histoire

Il y a vingt-cinq ans, un terrible drame s’est produit dans la vie de 서태수 et de 양미정. Alors que 미정 était au marché avec ses deux filles jumelles, l’une d’entre elle à traversé et s’est faite renverser par une moto. Morte sur le coup, quelques jours plus tard, les parents enterraient leur enfant de trois ans, à la campagne, dans le caveau familial. Sur le chemin du retour, en pleine nuit et sous la pluie, ils découvrent une petite fille du même âge en pleurs et terrorisée. Ils la recueillent, et après s’être assurés auprès des gendarmeries avoisinantes qu’aucun enfant n’était porté disparu, ils se décidèrent à l’adopter. C’était pour eux un ange tombé du ciel.

Mais, aujourd’hui, c’est la foudre qui s’abat sur 양미정 qui n’a pas d’autre choix que d’avouer le nom de celle qu’elle a toujours considéré comme sa propre fille. C’est une toute nouvelle vie qui s’annonce pour tous et tout particulièrement pour 지안…









À retenir

- Une relation amoureuse à sens unique, une sorte d’amour non partagé, unilatéral

짝사랑, aimer sans retour, aimer en vain 짝사랑(을)하다

- L’adverbe tellement, d’excessivement 어찌나

- Une association, un club d’université 동아리

- Les jeunes 아이들 ou 애들 (들 est le suffixe qui marque le pluriel)

- Le verbe 뜯기다 se faire voler, se faire escroquer chose

- Le pronom de la première personne du singulier, je ou moi 나

- Le verbe 끌다 emmener

- Le verbe 가다 aller

- Le verbe retirer, soustraire 빼다

- Le verbe venir 오다

- 내가 est la forme contractée de 나-가 je

- L’adjectif 그렇다 être ainsi ou faire ainsi

- La terminaison avec le suffixe -구나 s’utilise entre amis et exprime une forme d’intimité

- Explication de l’expression de la semaine 가물가물하다





Répétition de l’expression de la semaine

J’en ai de vagues souvenirs 가물가물하다