Homo luzonensis, une nouvelle espèce humaine découverte aux Philippines

L’équipe du paléontologue français Florent Détroit a découvert les fossiles d’une nouvelle espèce humaine dans la grotte de Callao sur l'île de Luçon, aux Philippines. C’est ce qui a été publié mercredi dernier dans la revue « Nature » selon le Wall Street Journal.





Les chercheurs ont identifié des restes (des dents, des phalanges de pieds et de mains et des fragments de fémur) qui appartiennent à deux adultes et à un enfant. Datée de 50 000 à 67 000 ans, cette espèce nommée Homo luzonensis mesure seulement 121 cm. Alors qu’elle était bipède et avait de petites molaires comme l’espèce contemporaine, ses pieds étaient courbés pour s’adapter à un mode de vie arboricole.





Cette mosaïque de caractères primitifs et dérivés devrait permettre de trouver le chaînon manquant de l’évolution de l’humanité.