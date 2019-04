La Corée du Sud lance le premier réseau mobile 5G au monde mais doit maintenant confirmer

© YONHAP News

3 avril 2019 à 23 heures, heure locale. La Corée du Sud devient le premier pays au monde à lancer des services commerciaux de cinquième génération ou 5G, annonçant dans le même temps sa volonté d'établir une stratégie nationale visant à mettre en place la meilleure infrastructure 5G au monde. De quoi en faire un chef de file de la quatrième révolution industrielle ?

Les géants que sont la Chine et les Etats-Unis n'ont pas dit leur dernier mot et semblent avoir pris une longueur d'avance sur les applications industrielles de la 5G comme les voitures, les robots et les drones. De son côté, la Corée du Sud souhaite sécuriser pas moins de 15% du marché mondial de la 5G avec 600 000 emplois à la clé.

Reste à savoir si les réglementations locales seront ou non un frein au développement de certaines industries nécessitant la 5G comme la médecine à distance ou les voitures autonomes. Être le premier, c'est bien, mais être le meilleur, c'est mieux.