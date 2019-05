Ma Vie Dorée (8) 깜빡 했어요

*Dialogue de la onzième semaine

선우희: 지수씨, 이거 지수씨 거죠?

Sun-woo Hee : Mademoiselle Ji-soo, ça, c’est bien à vous ?

서지수: 어? 어머, 이거 왜 여기 있어요?

Seo Ji-soo : Uh ? Mon Dieu, pourquoi c’est ici ?

선우희: 추가 주문하던 날 빵 봉지 속에 있었는데.

Sun-woo Hee : Le jour où j’avais fait une commande en plus,

c’était dans le panier à pains.

제가 깜빡 했어요. 미안해요.

Je l’avais oublié. Je suis désolée.

서지수: 아니에요.

Seo Ji-soo : Non.

*Expression à retenir

깜빡 하다: verbe, avoir oublié, être sorti de la tête

→ 저는 너무 바빠서 그 사실을 깜박했어요.

J’étais tellement occupé(e) que j’ai oublié cette histoire.

→ 깜빡 했어요. Cela m’était sorti de la tête.





*Vendredi 8 mars

Résumé de l’histoire

서지수 est donc cette petite fille de trois ans qui a été recueillie par 양미정 et 서태수 qui venaient de perdre l’une de leur fille du même âge. Elle a grandi persuadée que 지안 était sa 쌍둥이 자매, sa sœur jumelle. Pour les parents, c’était une grâce tombée du ciel qui leur envoyait cette enfant. Ils l’ont donc élevée comme leur propre fille, avec tout leur amour.





지수 a eu une enfance heureuse. Rien ne lui manquait surtout lorsque les affaires de 서태수 étaient fructueuses. Mais, même quand leur standing de vie a brusquement changé, 지수 ne s’est jamais comportée comme une princesse qui faisait des caprices pour des choses futiles. Elle était toujours joyeuse et voyait 지안 comme sa grande soeur à qui elle confiait tous ses secrets. Pour elle, la famille était ce qu’il y avait de plus important.





Mais, il n’y avait pas que ça. Depuis toute petite, elle rêvait de devenir boulangère-patissière. Elle finit donc par se faire embaucher dans une 빵집, une boulangerie. C’est son rêve qui se réalise. Elle est heureuse et c’est tout ce qui compte. Elle se laisse envahir tous les jours par les effluves du pain avec le plus grand bonheur.





Mais lorsque지수 apprend que sa soeur 지안 n’est pas sa sœur biologique, c’est un choc terrible. Elle ne comprend pas. Elle est pourtant encore loin de se douter que c’est elle la fille de 최재성 et de 노명희 et non 지안. Mais, cela pour combien de temps encore ?









À retenir

- Le suffixe de politesse 씨 mademoiselle

- 이거 l’abréviation de 이것 ceci, cela, ça

- 거, l’abréviation de 것 une chose, un objet

- 어머 la version oralisée et simplifiée de 어머나 oh là là, mon Dieu

- L’adverbe interrogatif pourquoi 왜

- 여기 ici, en ce lieu

- Le verbe d’existence 있다 être, se trouver

- 추가 quelque chose en supplément, en plus

- Le verbe commander, passer une commande 주문하다

- Le suffixe 던 pour construire le passé

- Le jour 날

- Le pain, la viennoiserie 빵 et la prononciation du ssang ㅃ

- Un sac en papier, en plastique, un sachet 봉지

- À l’intérieur 속에

- 제가 la forme contractée de 저-가je

- Explication de l’expression de la semaine 깜빡 했어요

- L’adjectif 미안하다 être désolé(e), être navré(e)

- Non 아니오, 아니에요





Répétition de l’expression de la semaine

Je l’avais oublié 깜빡 했어요