Les relations sentimentales et amoureuses en Corée du Nord

C’est le mois de mai, le soleil revient et les fleurs éclosent sur la péninsule coréenne... une période propice aux rendez-vous amoureux. Mai est un mois associé à l’amour et au mariage en Corée du Sud. Qu’en est-il de l’autre côté de la frontière, en Corée du Nord ?

Dans le passé, les rendez-vous amoureux étaient vus somme un produit du capitalisme, c’est à dire un élément subversif qui mettait en danger le socialisme. Les partenaires qui se rencontraient en cachette étaient sévèrement critiqués s’ils étaient découverts. Mais les choses ont commencé à changer récemment, notamment grâce à l’émancipation progressive des femmes depuis 20 ans... et aussi grâce à l’influence des séries télévisées romantiques sud-coréennes qui se sont propagées en Corée du Nord via les marchés privés, explique Lee Mi-gyeong, professeure à l’Institut pour l’éducation sur la réunification.

« Après la crise économique des années 90, les nord-Coréens ont dû apprendre à survivre par eux-mêmes, sans l’aide du système étatique de distribution de nourriture. Ce n’est donc pas une surprise si l’influence de l’Etat sur ses citoyens s’est relâchée. Comme la population s’est lancée dans les activités de marché, elle est désormais exposée aux informations extérieures, aussi surnommées « les vents jaunes du capitalisme », ce qui inquiète grandement le régime. En particulier, la culture populaire sud-coréenne, ou « hallyu », est aussi arrivée jusqu’en Corée du Nord. Comme les nord-Coréens aiment regarder des contenus culturels sud-coréens, tels que des chansons et des films, leurs perceptions vis à vis des relations amoureuses ont considérablement changé... et certains cherchent à reproduire les romances qu’ils ont vues dans les feuilletons sud-coréens », assure Lee Mi-gyeong. Elle nous parle de relations sentimentales et amoureuses dans la partie nord de la péninsule.