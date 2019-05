Kim Kyu-jong et Sonstar élargissent leur domaine d’activité en dehors de la musique

ⓒ YONHAP News

Kim Kyu-jong, qui a fait ses débuts en 2005 au sein du groupe SS501, a organisé sa toute première exposition en tant que peintre.





Intitulée « The pike and the shield », son exposition s’est tenue du 26 au 29 avril au Bexco à Busan, une ville portuaire située à 450 km au sud-est de Séoul. L’ex-membre du boys band mène également sa carrière d’acteur en jouant dans plusieurs feuilletons « made in Korea ».





Sonstar, batteur du groupe de rock Cherry Filter formé en 1997, a lui aussi organisé sa première exposition en tant que photographe. Cet événement a été organisé du 26 avril au 9 mai dans la galerie MHK à Séoul, afin de célébrer la publication de son premier livre photo.