Le départ de Nara et d’Alice rend incertain le sort du girls band Hello Venus

ⓒ YONHAP News

L’histoire du girls band Hello Venus formé en 2012 vient de se terminer. Son agence Fantagio Music a fait savoir que le contrat du groupe composé de six jeunes filles avait pris fin le 8 mai.





Parmi elles, Nara et Alice ont décidé de quitter Hello Venus afin de lancer leur nouvelle carrière solo dans divers domaines. En revanche, Seoyoung et Yeoreum ont renouvelé leur contrat afin de rester dans la même agence. Les discussions avec les autres membres sont en cours.





Comme beaucoup de leurs aînés, Hello Venus n’a pas pu briser la malédiction des sept ans qui pèse sur les groupes d’idoles de la k-pop.