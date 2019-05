La comédie musicale « Anna Karénine » sera jouée du 17 mai au 14 juillet au théâtre Blue Square à Séoul.





Basée sur le roman éponyme écrit par Tolstoï, cette pièce adresse des questions sur la nature humaine concernant la famille et l’amour. L’histoire commence par le coup de foudre du charmant officier Vronski pour la femme de l’homme politique de haut niveau Alexis Karénine. Leur relation infidèle fait l’objet de réprobations de la haute société et Anna tombe dans la confusion et la solitude. En proie à la désolation, elle finit par se jeter sous un train et met fin à sa vie.





Cette œuvre reproduira la Russie au 19e siècle avec des décors somptueux et des costumes élégants. Et la musique qui englobe le classique, le rock, le pop et le cross-over enchanteront les oreilles des spectateurs.





Date : du 17 mai au 14 juillet 2019

Lieu : théâtre Blue Square, Séoul

Site : http://www.bluesquare.kr/