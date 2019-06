Tous à bord du DMZ Peace Train Festival

La première édition du DMZ Peace Train Festival s’est déroulée l’année dernière dans le comté de Cheorwon qui longe la frontière intercoréenne. Près de 12 000 personnes sont venues y applaudir les artistes présents. Un beau succès !





Cet événement a pour but de promouvoir la paix et la réunification en ce lieu symbolisant la division de la péninsule coréenne et rassemble cette année encore des dizaines de groupes talentueux. Le DMZ Peace Train Festival, promeut un esprit rock, engagé et non commercial. Son slogan : « Au travers de la musique, transcendons la politique, l’économie, l’idéologie et vivons la liberté et la paix ».





ⓒ YONHAP News

Profitez des spectacles sur place ne coûte rien, il est juste nécessaire de s’inscrire au préalable via le site dmzpeacetrain.com pour obtenir un pass. Cette deuxième édition, qui se tenait à une petite centaine de kilomètres au nord de Séoul, a été organisée suite à la visite en Corée du Sud et dans la DMZ de Martin Elbourne, qui est notamment le programmateur du colossal Glastonbury Festival.





ⓒ YONHAP News

Et on y retrouve bien plus que des concerts. Alors que le pavillon Goseokjeong, juste à l’extérieur du no man’s land, sert de scène principale au festival, d’autres spectacles plus petits à l’accès limité sont organisés dans la station Woljeong-ri, sur la montagne Soi ainsi que sur les ruines du quartier général du Parti des travailleurs. Il était également possible de monter à bord du train de la DMZ afin de participer à un programme spécial. Une formule idéale pour les étrangers qui souhaitent découvrir une part de la culture et de l’histoire sud-coréenne.





ⓒ YONHAP News