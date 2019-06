Ma Vie Dorée (13) 만나요

*Dialogue de la onzième semaine

선우혁: 저도 이젠 날 알아봐주는 사람을 만나고 싶어서요.

Seon-woo Hyuck : C’est parce que, moi aussi, maintenant,

j’ai envie de rencontrer quelqu’un qui prenne soin de moi.

서지수: 그래요. 만나요. 우리.

Seo Ji-soo : D’accord. On se rencontre. Nous





*Expression à retenir

만나다: verbe, rencontrer quelqu’un, se voir

→ 친구를 만나다 Rencontrer un(e) ami(e)

→ 만나요 On se rencontre





*Vendredi 14 juin

Résumé de l’histoire

서지안 et 최도경 sortent ensemble quelque temps tout en sachant que leur relation n’a pas d’avenir, que deux mondes les séparent. Et pourtant, contre toute attente, les parents de 도경 autorisent leur mariage. Mais en contrepartie, le jeune homme doit abandonner ses affaires et reprendre son poste dans le groupe 해성. Quant à 지안 qui a gagné un concours pour aller étudier l’art en Finlande, elle hésite à partir. Et la raison principale est l’état de santé de son père. En effet, le 상상암, le cancer imaginaire est malheureusement réel et 서태수n’a plus que un à deux mois à vivre.





Quant à 지수, sa relation avec 혁 semble compromise à cause de sa mère 노명희qui menace tout l’entourage proche de sa fille. Le seul moyen, c’est qu’elle parte à l’étranger. 지수 sans rien dire à personne est sur la route de l’aéroport lorsque 혁 aidé par 지안 et 도경 intervient pour la sauver des mains de sa mère. 지수 ne retournera pas vivre chez ses parents et prendra la place de 지안 dans l’auberge espagnole où vit son petit ami.









À retenir

- Un commentaire sur un blog 댓글

- Le pronom humble de la première personne du singulier je 저. La forme plus

familière est 나

- Aussi 도

- Maintenant 이제

- La particule 는 qui désigne la fonction de sujet

- La particule 를/을 qui désigne la fonction de complément d’objet direct

- Le verbe 알아보다 reconnaître

- Le verbe auxiliaire 주다 qui apporte la nuance de service que l’on rend

- Le verbe 알아봐주다 prendre soin de

- Une personne, quelqu’un 사람

- Le verbe rencontrer 만나다

- Le verbe auxiliaire de souhait 싶다 vouloir, avoir envie de

- La forme verbe + -고 싶다 avoir envie de

- Le suffixe 어서 ou 서 marque la relation de cause à effet

- L’adjectif 그렇다 être comme cela, être ainsi

- Explication de l’expression de la semaine 만나요

- Nous 우리





Répétition de l’expression de la semaine

On se rencontre 만나요