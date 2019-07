Lee Juk chantera pour le centenaire du mouvement d’indépendance du 1er mars

ⓒ Musicfarm

2019 marque le centenaire du « Samil Undong », un grand mouvement d’indépendance de la Corée pendant l’occupation japonaise. Afin de célébrer cet anniversaire important, un concert spécial sera diffusé le 15 août, le jour de la libération de la Corée, sur la chaîne KBS !





Ce concert rendra un hommage particulier à Yoon Dong-ju, poète ayant vécu une vie tragique sous le joug japonais. Le titre de ce spectacle est d’ailleurs identique à celui de son célèbre poème « Un vent qui effleure des étoiles ».





Ce concert sera l’occasion de retracer le parcours et les œuvres de Yoon Dong-ju, décédé à l’âge de 28 ans dans une prison japonaise. Afin de lui rendre hommage, Lee Juk, connu pour ses chansons poétiques et sa voix solennelle, montera sur scène. L’auteur-compositeur-interprète qui a fait ses débuts en 1995 inspire de l’espoir et réconforte le public à travers sa musique.