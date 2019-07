H.O.T. sera de retour en septembre pour un concert

Le boys band légendaire H.O.T. organisera un nouveau concert en septembre. Lancé en 1996, il est considéré comme le groupe d’idoles ayant le mieux réussi parmi les stars de la première génération de k-pop.





Malgré son succès phénoménal, le quintet a été dissous en 2001 au grand désespoir de ses fans. En octobre dernier, les cinq membres de nouveau réunis ont fait un retour très attendu lors d’un concert au stade olympique de Séoul.





Ils ont récemment annoncé la tenue d’un nouveau concert qui aura lieu au mois de septembre. Pourtant, on ne voit nulle part le nom de « H.O.T. ».





Car SM Entertainment, qui a donné naissance à ce groupe, possède les droits de l’abréviation de « Highfive Of Teenagers » et s’oppose à l’utilisation de sa marque H.O.T dans un but lucratif. Puisque le concert n’est pas gratuit, les ex-membres du boys band ne pourront pas afficher officiellement ce nom.