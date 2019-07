TOMORROW X TOGETHER est invité aux festivals de mode au Japon

ⓒ Big Hit Entertainment

TOMORROW X TOGETHER, plus connu sous le nom TXT, participera aux deux plus grands défilés de mode au Japon. Le premier sera la collection Automne-Hiver dans le Kansai qui se tiendra le 27 août. Il s’agit du plus grand défilé de cette région qui a lieu deux fois par an.





Le nouveau boys band ayant débuté en mars dernier s’envolera le 7 septembre pour la capitale japonaise pour assister à la Tokyo Girls Collection.





Ces deux événements respectivement créés en 2011 et 2005 attirent un grand nombre d’artistes, de stars et d’influenceurs à travers l’archipel. Les cinq jeunes garçons effectueront ainsi leur première visite officielle dans le pays voisin.