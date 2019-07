Jason Mraz en Corée du Sud

Le chanteur américain Jason Mraz viendra se produire en Corée du Sud cinq ans après sa dernière visite dans le pays.





Depuis la sortie de son 6e album « Know » l’an dernier, il est en tournée mondiale baptisée « Good Vibes Tour ». A commencer par les Etats-Unis en juillet 2018, il a visité l’Autriche, le Danemark, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Il se rendra au pays du Matin clair dans ce cadre.





L’artiste a fait ses débuts en 2002 avec son premier opus « Waiting for My Rocket to Come ». Avec sa voix douce et sa musique qui franchit les frontières entre divers genres comme la pop, le rock, le folk et le jazz, l’artiste a réuni un grand nombre de fans dans le monde entier.





Mraz est très populaire en Corée du Sud. Son tube « I’m Yours » inclus dans son 3e album « We sing. We Dance. We Steal Things » a connu un succès foudroyant dans ce pays : ce disque s’est vendu à 140 000 exemplaires, ce qui est exceptionnel pour de la pop anglo-saxonne sur le marché sud-coréen. D’autres titres comme « Lucky », « I Won't Give Up » et « Geek In The Pink » ont aussi été beaucoup appréciés par le public du pays.





Date : le 24 juillet 2019

Lieu : Parc olympique à Séoul