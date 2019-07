Bastille Day illumine le ciel de Séoul

La communauté française et les Coréens francophones ont pu célébrer le 14 juillet avec un peu d’avance à Séoul grâce à la soirée Bastille Day organisée vendredi soir par la Chambre de commerce et d’industrie franco-coréenne (FKCCI). L’édition 2019 a rassemblé plus de 500 convives venus apprécier de savoureuses spécialités culinaires françaises, un concert et des feux d’artifice avant de se défouler sur la piste de danse.





ⓒ FKCCI

Il flottait un doux parfum de France dans le cadre spectaculaire de Floating Islands, des îles artificielles situées sur la rive du fleuve Han qui traverse la capitale. C’est d’ailleurs dans ce lieu désormais célèbre dans le monde entier qu’ont été filmées plusieurs scènes du film de super-héros Avengers : L’Ere d’Ultron. Pour célébrer la fête nationale française, la FKCCI, en partenariat avec l’ambassade de France en Corée du Sud, avait choisi comme thème de l’événement « French Chic » avec sur scène deux célèbres représentants de la culture française au pays du Matin clair : Ida Daussy et Fabien Yoon. L’ambassadeur de France en Corée du Sud, Mr. Fabien Penone, était également présent pour porter un toast à la chaleureuse amitié France-Corée.





ⓒ FKCCI

Le duo Alley X Jéhee accompagnait les invités en musique avec des standards du jazz et de la chanson française avant que de talentueux DJs français ne prennent le relais. Bastille Day s’impose depuis sa création comme la soirée incontournable mettant à l’honneur l’art de vivre, la musique et la gastronomie à la française. Des feux d’artifice, des mets français, du champagne, un concert, un tirage au sort, des DJs pour enflammer le dance floor, tel était le chatoyant programme de Batille Day 2019.





ⓒ FKCCI