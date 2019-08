La vie à Pyongyang

© KBS

« La République de Pyongyang » est l'un des termes associés à la Corée du Nord. Cela signifie que la capitale bénéficie d'un traitement spécial, allant des rations aux principales infrastructures, fournies par les autorités. Aujourd’hui, nous allons parler de la raison pour laquelle Pyongyang est si importante au Nord ainsi que de la vie qui y règne réellement.

Le Washington Post a inventé le néologisme « Pyonghattan » en 2016 pour décrire la vie des riches nord-coréens. Comme cette combinaison de « Pyongyang » et de « Manhattan » l’indique, la vie des riches là-bas dépasse l'imagination. Un changement s’est opéré chez les citoyens de Pyongyang. Auparavant, leurs tenues étaient presque identiques. Mais désormais, il est courant de voir des femmes vêtues de vêtements clairs et colorés et portant des talons hauts, des gens parlant au téléphone et se déplaçant en taxi. Cependant, à mesure que Pyongyang se développe, la polarisation de la richesse s'accentue également. Un éclairage de Hyun In-ae, professeure au département d’études nord-coréennes de l’université féminine Ewha.