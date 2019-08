Mamamoo contribue à l’évolution des critères de beauté

ⓒ YONHAP News

Mamamoo est le girls band le plus tendance de cet été 2019. Selon l’institut sud-coréen de la réputation des entreprises, le groupe formé en 2014 jouit de la meilleure image dans le monde de la communication.





Ses quatre membres, la leader Solar, les deux chanteuses Wheein et Hwasa et la rappeuse Moonbyul sont ainsi appréciées non seulement par les mélomanes mais aussi par les annonceurs.





Hwasa est particulièrement plébiscité même si son physique ne correspond pas aux canons de beauté sud-coréens. Elle représente aujourd’hui plusieurs marques dans divers domaines allant des cosmétiques jusqu’aux boissons en passant par un parc aquatique. Son charisme magnétique sur scène qui contraste avec sa vie quotidienne loin des paillettes a également contribué au succès de cette chanteuse âgée de 24 ans.