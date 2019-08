Aggravation du différend commercial sino-américain

© YONHAP News

La dispute entre les Etats-Unis et la Chine se creuse de plus en plus au fil du temps. La bataille pour le leadership mondial entre ces deux plus grandes économies mondiales qui a commencé sous la forme d’une guerre commerciale en juillet dernier lorsque Washington a imposé des tarifs sur les produits chinois a évolué en une bataille des technologies quand Washington a imposé des sanctions contre le géant chinois de l’électronique Huawei. Mais maintenant, elle empiète sur le front des monnaies, avec le fait que la Maison blanche a catalogué Pékin comme un manipulateur des taux de change.





Pour Séoul, c’est une très mauvaise nouvelle. Car pour faire face aux deux grandes puissances du Pacifique, il ne peut pas attendre d’aide économique de la part du Japon avec qui il est en conflit depuis quelques semaines. Aussi, devrait-il rapidement proposer des mesures pour aider les entreprises locales à minimiser les dommages causés par les retombées de cette guerre commerciale et monétaire entre les deux géants parce que les mois à venir risquent d’être difficiles.