La Chine étend son influence sur la péninsule coréenne

© YONHAP News

La République populaire de Chine a célébré le mardi 1er octobre le 70e anniversaire de la fondation de son régime. Cette fondation a eu lieu en 1949, après la victoire du Parti communiste sur les nationalistes lors de la guerre civile. Pour célébrer ces sept décennies de pouvoir communiste, la Chine a fait une démonstration de force en organisant à Pékin la plus grande parade militaire de son histoire. Le pays, devenu la deuxième puissance mondiale, occupe une place grandissante sur la scène internationale... une influence qui s’étend aussi sur la diplomatie autour de la péninsule coréenne.

« Plusieurs responsables clés du gouvernement chinois, comme le ministre des Affaires étrangères Wang Yi, ont toujours dit que la Chine était un acteur majeur directement impliqué dans les affaires de la péninsule coréenne. Cela indique que l’empire du Milieu possède une influence considérable dans la région. Cette influence a été perdue au début du 20e siècle mais elle est revenue en force après la Seconde guerre mondiale et la création du Parti communiste chinois. La Chine a affiché une croissance annuelle parfois à deux chiffres ces quatre dernières années, qui ont été marquées par des réformes couronnées de succès et par une ouverture économique initiées en 1978. Depuis l’accession au pouvoir du président actuel Xi Jinping, Pékin cherche à retrouver et à afficher son statut de première puissance mondiale, et il le fait en s’appuyant sur le problème nord-coréen », explique Park Won-gon, professeur de relations internationales à l’université de Handong. Il nous offre son analyse.