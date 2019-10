Evénements d'octobre : demandez le programme !

Deux événements sont à ne pas manquer pour les sud-Coréens au mois d'octobre. Tout d'abord, le « Gaecheonjeol », qui tombe le 3 octobre et qui célèbre le Jour de la fondation, autrement dit le jour où le premier Etat coréen, Gojoseon, a été fondé. Deuxième journée à noter, le 9 octobre avec le « Hangeulnal », qui signifie le Jour du hangeul, l'alphabet coréen. Ces deux jours sont fériés.





© 한글날.net

Autre rendez-vous marquant, c'est bien entendu les « danpung ». C'est ainsi que sont appelées les couleurs de l'automne qui embellissent les nombreuses montagnes de la péninsule coréenne.





© visitkorea

Pour les amoureux de musique et de danse, de nombreuses festivités auront lieu un peu partout au pays du Matin clair, à commencer par la 16e édition du Jarasum Jazz Festival qui prend fin ce dimanche 6 octobre. Et pour les adeptes du septième art, comme chaque année, il faudra se rendre dans le sud-est du pays pour assister au 24e Festival international du film de Busan (BIFF) qui a ouvert ses portes le 3 octobre et qui les refermera le 12.

© Jarasum Jazz Festival Website, www.biff.kr/kor/

Et pour les fans de sport, Séoul célébrera la 100e édition du Festival national des sports et la 39e édition du Festival national des sports pour personnes handicapées. A ne pas manquer également le combat de taureaux du côté de Jinju, au sud du pays. Et encore plein d'autres surprises...





© visitkorea