Le groupe PIA donnera son dernier concert en novembre

Le groupe de rock PIA donnera son dernier concert le 16 novembre à Séoul avant de se dissoudre.





Intitulé « Only The Youth Burns », ce concert sera l’occasion de voir pour la dernière fois les cinq musiciens ensemble sous le nom « PIA » qui veut dire « toi et moi ».





Formé en 1998, PIA est composé du vocaliste Ok Yo-han, du guitariste Hullang, du bassiste Ki-bum Kim, du claviériste Simz et du batteur Hye-seung.





Le quintette s’est fait connaître auprès du grand public en ouvrant le concert du célèbre groupe de rock Linkin Park organisé à Séoul en 2012. Il a remporté la même année la saison 2 de l’émission de concours « Top Band » diffusée sur KBS 2TV.