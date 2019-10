Philippines : les Jeepneys disparaîtront-ils ?

© YONHAP News

Le gouvernement philippin a décidé la semaine dernière d’interdire la circulation des Jeepneys vétustes à compter de juillet 2020, selon le journal Philippine Star.





Il s’agit des voitures Jeep aménagées qui étaient à l’origine abandonnées par l’armée américaine après la Seconde guerre mondiale. Elles sont couramment utilisées par les classes populaires grâce à leur tarif modéré.





Pourtant, ces véhicules usés sont souvent accusés d’émettre des polluants ainsi que d’être une source d’insécurité pour les passagers. D’où la décision de l’exécutif qui compte remplacer 80 % de son parc d’ici 2022.





Or, le milieu du transport s’y oppose vivement. Car le remplacement des voitures nécessite une somme non négligeable et les tarifs devraient donc forcément augmenter en pesant sur les clients. Selon le secteur, plus de 3 millions de personnes montent à bord de Jeepneys chaque jour rien qu’à Manille.