Kang Eun-il Haegeum Plus 24

La joueuse de haegeum Kang Eun-il donnera un récital le 13 octobre au Centre national du gugak à Séoul. Le haegeum est un instrument traditionnel coréen qui ressemble à une vièle à 2 cordes.





Kang Eun-il est l’une des meilleures joueuses de cet instrument. Surnommée la « diva du haegeum », elle est considérée comme l’interprète la plus créative et originale dans le monde du gugak.





L’artiste poursuit ses efforts pour vulgariser l’instrument traditionnel. Sur la base de la musique traditionnelle de son pays, elle organise des concerts pour présenter une musique qui conjugue divers genres et instruments.





Kang Eun-il se produit non seulement au pays du Matin clair mais aussi à l’étranger : elle a organisé plus de 200 représentations en Asie, en Europe, en Amérique et en Afrique. Elle a également joué avec plusieurs orchestres et musiciens prestigieux.





Date : le 13 octobre 2019

Lieu : Centre national du gugak à Séoul

Site : www.gugak.go.kr