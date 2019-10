Chuncheon : le skywalk du fleuve Soyang

La ville de Chuncheon se situe à 100 km au nord-est de Séoul, dans la province de Gangwon. C’en est d’ailleurs sa capitale. Son histoire remonte à un millier d’années. Elle a malheureusement été détruite en 1950 pendant la guerre de Corée lors de la bataille de Chuncheon. Depuis, elle s’est remise sur pied et est devenue un lieu touristique de choix pour ses spots naturels et ses événements culturels.





Il existe, bien évidemment, un plat typique de la ville : son fameux dalkgalbi, le poulet sauté épicé ou non, auquel cas il sera assaisonné au sel et aux herbes ou bien mariné dans de la sauce soja.





©Amélie Brissaud

Parmi les lieux que nous vous conseillons de visiter, il y a le « Soyanggang Skywalk », un promontoire artificiel surplombant le fleuve Soyang. Cette structure de verre est connue pour être la plus longue du pays, car elle mesure 174 m. Les dalles de verre sont d’ailleurs fines mais extrêmement solides. Les 4 cm d’épaisseur de chacune d’elles supportent une charge de 700 kg.





L’accès au skywalk est payant. Toutefois, ce n’est en fait pas par profit, mais plutôt pour aider les commerçants alentour, puisque l’entrée de 2 000 wons donne droit à un bon d’achat du même montant utilisable dans ces boutiques.





©Amélie Brissaud

Avant de s’engager sur la structure en verre, il est nécessaire d’enfiler des protections par-dessus les chaussures afin de ne pas abîmer les dalles à 7,5 m au-dessus du fleuve. De la musique est diffusée en permanence et le registre choisi peut étonner, puisque ce sont des tubes internationaux des années 80 et 90.





A une vingtaine de mètres à droite de la structure, on voit l’immense statue de bronze de sept mètres de haut et de 14 tonnes appelée « la vierge du fleuve Soyang » de l’artiste Nam Sang-hyun. La jeune fille de 18 ans représentant l’innocence et l’attente douce-amère trône là depuis 2005. Une fois sur le skywalk, en regardant droit devant soi, on observe un gigantesque poisson de métal, sorti des eaux et crachant un jet de plusieurs mètres, dans les airs. Mais la plus belle photo et le plus beau souvenir restera le coucher de soleil. Le paysage passe du bleu à l’orange, les dalles de verres reflètent cette magnifique couleur et tout le monde se prend en selfie pour immortaliser l’instant.





©Amélie Brissaud

Une fois la nuit tombée, l’architecture circulaire surplombant le skywalk s’illumine de bleu, mauve, rose, jaune et toutes les autres couleurs de l’arc-en-ciel… rendant le spectacle de nuit tout aussi envoûtant.





ⓒ KBS News