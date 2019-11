Impertinents mais Courageux (4) 나 궁금한 게 있어

*Dialogue de la onzième semaine

다미: 아 어쨌든 이렇게 다 같이 오랜만에 모이니까

Da-mi : Ah, de toute façon, le fait d’être ainsi tous ensemble

진짜 기분 째진다, 그쵸?

depuis longtemps, ça nous rend de très bonne humeur, n’est-ce pas ?

연두: 그러게. 리얼킹 아직 안 죽었네.

Yeon-doo : Je te le fais pas dire. Real King n’est pas encore mort.

이 나쁜 것들아. 어떻게 너희는 나한테 한 마디를 안 하냐?

Espèce de canailles. Pourquoi vous ne m’avez pas dit un seul mot ?

한 마디를 어?

Pas un mot, hein ?

준수: 미안하다. 기숙사 나올 자신이 없었어.

Joon-soo : Désolé. Je n’avais pas le courage de quitter l’internat.

경은: 미안해요, 언니.

Kyeung-eun : Je suis désolée, eonni.

연두: 아니야. 니들이 뭐가 미안해.

Yeon-doo : Non. Vous êtes désolés de quoi ?

근데 나 궁금한 게 있어. 니들은 리얼킹 없이 살 수 있어?

Mais, il y a quelque chose qui me préoccupe.

Vous pouvez vivre sans Real King ?





*Expression à retenir

궁금하다: adjectif, être curieux, être préoccupant

→ 저는 그 친구 소식이 궁금해요.

Je voudrais bien avoir de ses nouvelles.

게: forme contractée de 것-이 la chose qui

→ 손에 든 게 뭐에요? Qu’est-ce que vous tenez dans les mains ?

있다: verbe d’existence, y avoir, être, se trouver

→ 너 지금 어디 있니? Tu es où maintenant ?

→ 궁금한 게 있어 Il y a quelque chose qui me préoccupe.





*Vendredi 1er novembre

Résumé de l’histoire

La 교장선생님, la directrice du lycée a supprimé, sur la demande de parents d’élèves, le Real King Club, le club des Vrais Rois ce qui a eu pour effet de créer une énorme injustice auprès de ses membres et particulièrement de 강연두 qui le dirigeait.





Mais depuis, la situation a évolué et la directrice a inscrit son école à une compétition régionale de cheerleading. Elle veut, bien sûr, que ses élèves remportent le tournoi et pour cela, elle a demandé aux membre du club des Tigres Blancs, le 백호 동아리 et à ceux des 리얼킹de s’unir. Et s’ils gagnent, elle s’engage à autoriser à nouveau le club des Vrais Rois. Ainsi, pour elle, tout le monde est gagnant. Mais, pour 강연두 ce n’est qu’un chantage qu’elle refuse d’accepter.





Celui qui va faire changer la donne, c’est 김열, le leader des 백호. Pourquoi fait-il cela, lui qui n’y trouvera aucun intérêt personnel ? Eh bien, pour protéger son ami 하준 qui fait partie de son groupe et qui subit des sévices violents de la part de son père. 하준 se rebelle au lycée et la directrice le menace de tout révéler à son père. Elle va donc vendre son silence à 열 s’il arrive à convaincre 연두 de participer avec ses amis au cheerleading.





Depuis, la jeune fille réfléchit. Elle veut, elle aussi, protéger l’ami de 열 et même si elle sait que tout cela, c’est pour satisfaire 권수아 qui, en fait, va se servir du talent des 리얼킹 pour son propre intérêt, elle prend sérieusement en considération l’offre de la directrice...









À retenir

- De toute façon, de toute manière 어쨌든

- Aussi, tellement 이렇게

- Tout, tous 다

- Ensemble같이

- Après longtemps 오랜만, 오래간만

- Se rassembler, se regrouper, se réunir모이다

- Vraiment진짜

- L’humeur 기분, 기분이 째지다 être de très bonne humeur

- N’est-ce pas ?그렇지? 그쵸? (forme abrégée)

- Je ne te le fais pas dire 그러게

- Encore, toujours 아직

- La construction de la négation avec 안

- Le verbe mourir죽다

- Être mauvais, être méchant나쁘다

- Comment, de quelle manière 어떻게

- Vous, votre, vos 너희

- Je나, 한테 à quelqu’un, de quelqu’un, à moi / me 나한테

- Un mot 한마디

- Être désolé, être navré 미안하다

- L’internat 기숙사

- Le verbe sortir, quitter 나오다

- Manquer de confiance 자신(이)없다, avoir confiance 자신(이)있다

- Grande sœur, pour une femme, appellation intime d’une femme plus âgée que soi 언니

- Non, ce n’est pas ça 아니야

- Vous (forme familière) 너희들, 니들

- 뭐 la forme contractée de 무엇 / 무어 que, quoi

- Mais, pourtant근데 (forme abrégée de 그런데)

- Explication de l’expression de la semaine 궁금한 게 있어 il y a quelque chose qui me

préoccupe

- Sans 없이

- Vivre 살다

- La forme ㄹ 수 있다 pour exprimer la possibilité





Répétition de l’expression de la semaine

Il y a quelque chose qui me préoccupe 궁금한 게 있어