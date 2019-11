Début : 2019

Nom réel : Lee Min-jeong

Hedy s’est fait connaître du public en participant en 2016 à une émission musicale de la chaîne SBS, « Fantastic Duo ». Accompagnée sur scène de la chanteuse Ailee, elle a fait sensation auprès des spectateurs avec de bonnes compétences vocales et une expression délicate de ses émotions. Depuis, de nombreuses agences l’ont contacté pour conclure un contrat avec elle, mais elle a préféré continuer se concentrer sur l’amélioration de ses capacités musicales.

C’est en octobre 2019 que la jeune femme a décidé de lancer véritablement sa carrière avec son premier mini-album « Portion For Hedy ». Ce dernier inclut plusieurs titres aux genres divers qu’elle a su interpréter avec des styles différents. La production et la composition de son titre phare « Rolling Stone » ont été assurées par le célèbre compositeur Yoon Il-sang. Cette chanson parle de la vie des jeunes d’une vingtaine d’années, de leur joie et de leur tristesse.





Portion For Hedy (mini-album, octobre 2019)