Malo et Barberettes se réunissent pour un concert collectif

Date : le 8 novembre 2019

Lieu : Oryu Art Hall à Séoul

La chanteuse de jazz Malo, dont le vrai nom est Jung Soo-wol, montera sur scène le 8 novembre au Oryu Art Hall dans la capitale sud-coréenne.

Surnommée la « reine du scat », Malo est considérée comme la vocaliste de jazz la plus artistique et la plus coréenne. Elle partagera la scène avec le duo féminin Barberettes composé de Ahn Sin-ae et de Gyeong-sun.

Le groupe comptait trois membres lorsqu’il a fait ses débuts en 2014, mais suite au départ de la vocaliste Park So-hee en 2018, Barberettes s’est transformé en duo. Il poursuit l’héritage musical du trio féminin « Kim Sisters », formé en 1953.

Réinterprétant avec humour et modernité les chansons populaires des années 50 et 60, Barberettes a sorti deux opus officiels tous signés par ses membres.