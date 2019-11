« Kim Ji-young Born 1982 » ou le féminisme à la coréenne

L'adaptation du best-seller « Kim Ji-young Born 1982 » de la romancière Cho Nam-joo était depuis longtemp attendue. Le roman date de 2016 et a été un succès de librairie surtout au Japon et en Chine, occasionnant des polémiques en Corée du Sud. En 2018, néanmoins, le fait que le président Moon Jae-in le reçu en cadeau fit monter les ventes en flèche avec plus d 'un millions de copies vendues. Il devient le livre de chevet du leader du groupe BTS, c'est dire.





* L'histoire

Dans l'histoire racontée par le roman et le film, un psychiatre prend en observation la patiente Kim Ji-young (l'un des noms plus communs en Corée du Sud, un peu comme Marie en France), censée représenter l'archétype de la sud-Coréenne de son âge : après s'être faite engrossée, elle doit quitter son boulot et devenir une femme-mère au foyer. Peu à peu, elle se sent traiter comme une handicapée autant physique que mentale par son entourage familial et autre. Elle devient une « mom- choong », une marâtre parasite. Devenue une persona bien loin de son identité originelle désormais perdue, elle perd aussi la boussole.





* Le débat

Lors de la sortie du roman, les femmes, première lectrices en Corée du Sud mais aussi en Chine et au Japon, ont largement approuvé le livre, alors que les hommes avaient tendance à dénoncer, non pas la vision de la mère de famille mais celle du père de famille qui se reflétait à travers elle : un mâle simplet, macho, sexiste, autoritaire et abusif. L'anti-féminisme sud-coréen est notoire. Les messages de haine se sont fait nombreux sur les réseaux dits sociaux. A l'annonce de la production du film et du choix de Jung Yu-mi dans le rôle de la mère, elle aussi a été prise à partie par des messages haineux.





* Féminisme ?