Cédric O, secrétaire d’Etat chargé du Numérique en Corée du Sud

Ce lundi 4 novembre, nous nous sommes rendus à l’ambassade de France en Corée du Sud, situé au cœur de Séoul, à la rencontre de Cédric O, secrétaire d’Etat français fraîchement nommé auprès du ministre de l’Économie et des Finances, et du ministre de l’Action et des Comptes public. Il est de passage au pays du Matin clair toute cette semaine. La réception tenue en son honneur a réuni nombre de Français et de sud-Coréens, et elle nous a aussi donné l’occasion de nous entretenir avec ce politicien prometteur.





© Ambassade de France en Corée

Lors de cette rencontre, Cédric O a pu nous donner plus d’informations quant au numérique, autant en France qu’en Corée du Sud ; deux pays qui excellent dans ce domaine. En outre, Le secrétaire d’Etat nous donne aussi les trois missions qu’il souhaite accomplir avant la fin de son mandat.

Un peu plus tard, nous avons tendu notre micro à Kim Bosun, co-présidente de la communauté French Tech à Séoul. Vous aurez le plaisir de la découvrir plus en détails dans un prochain numéro de Séoulscope.