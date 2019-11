La comédie musicale « Le fantôme de l’opéra » sera jouée du 13 décembre 2019 au 9 février 2020 au Dream Theater à Busan.





Il s’agit d’une représentation dans le cadre de la tournée mondiale de la production originale de la pièce.





La première représentation de cette œuvre remonte à 1986, à Londres. C’est la seule pièce avoir été interprétée pendant plus de 30 ans simultanément à West End et à Broadway. En 2012, elle a été inscrite au livre Guinness des records en tant que « pièce jouée le plus longtemps à Broadway ».





Cette comédie musicale est basée sur le roman éponyme de Gaston Leroux.

L’histoire se passe au 19e siècle, à l’Opéra de Paris, autours des trois personnages principaux : le Fantôme, qui est un génie de musique qui cache son visage affreux avec un masque, la diva Christine et le jeune noble Raoul qui l’aime.





Date : les 14 et 15 décembre 2019

Lieu : Centre d’arts de Séoul

Site : www.sac.or.kr/