« Eunbiryeong » de Lee Soon-won

C’est lui et moi qui avons nommé ce chemin détourné Eunbiryeong. Maintenant qu’il est mort, seuls moi et sa femme connaissions cette colline sous ce nom.

Lui et moi l’avions d’abord appelée Eunjaryeong, le pays des ermites. Mais plus tard, nous l’avions rebaptisée Eunbiryeong, qui signifie le pays mystérieux profondément caché.





그 샛길을 은비령(隱秘嶺)이라고 이름 붙인 건 나와 그였다.

그가 죽은 다음인 지금도

그 샛길의 이름을 은비령으로 알고 있는 사람은

나와 여자밖에 없었다.





처음엔 은자령(隱者嶺)이라고 불렀다.

은자가 사는 땅.

그러다 그보다 더 신비롭게 깊이 감춰진 땅이라는 이름으로

은비령이라고 불렀다.









C’est ainsi que la petite colline située au-dessous de Hangyeryeong a été nommée Eunbiryeong. La colline en question n’avait pas de nom officiel, mais, après la publication de la nouvelle de Lee Soon-won, on a commencé à l’appeler par son surnom fictif.









Elle m’a promis de revenir dans 25 millions d’années, telle une étoile. Je lui ai fait la même promesse.

Cela peut sembler une éternité, mais ce n’était pas le cas à Eunbiryeong. Peut-être qu’à cet endroit-là, le monde extérieur s’était arrêté dans le noir et que j’y étais resté plus de 25 millions d’années.

Mais seuls cinq mois se sont écoulés depuis. Pourrait-on encore tenir cette promesse 25 millions d’années plus tard ?





별처럼 여자는 2천 5백만년 후

다시 내게로 오겠다고 했다.

나도 같은 약속을 여자에게 했다.





벗어나면 아득해도 은비령에서 그것은 긴 시간이 아니었다.

어쩌면 그 때 은비령 너머의 세상은

깜깜하게 멈추어 서고,

나는 2천 5백만 년보다 더 긴 시간을

그곳에 있었던 것인지도 모른다.





아니, 그보다 이제 겨우 다섯 달이 지난

2천 5백만 년 후 우리는 그 약속을 지킬 수 있을까









* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Le séjour à Eunbiryeong permet au narrateur et à Seon-hye de devenir honnêtes l’un envers l’autre et d’affirmer leur amour réciproque. Mais les deux décident d’y laisser leurs sentiments et d’attendre leur prochaine chance qui viendra 25 millions d’années plus tard. Leur belle séparation montre que les sentiments de deuil, d’amour ou de nostalgie devraient durer longtemps, qu’ils devraient rester aussi forts que jamais, même après 25 millions d’années.





Auteur :

Lee Soon-won est né en 1958 à Gangneung dans la province de Gangwon. Il fait ses débuts littéraires en 1988 avec la publication de sa nouvelle « Lune en plein jour » dans la revue Munhak Sasang ou Esprit littéraire.