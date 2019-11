Les astuces des sud-Coréens pour se débarrasser du stress

ⓒ Getty Images Bank

Cette semaine, nous nous intéressons au stress, le mal du XXIe siècle, et plus précisément à la multitude de petites astuces et activités qui permettent aux sud-Coréens de se détendre au quotidien. Entre un milieu scolaire ultra-compétitif, des heures de bureau interminables et la pression familiale, les raisons de se mettre la rate au court-bouillon sont légions. Heureusement, si les habitants du pays du Matin clair sont les champions du stress, ce sont aussi les rois lorsqu’il s’agit de se défouler.





Ceux qui souhaitent éparpiller les objets du quotidien par petits bouts, façon puzzle, peuvent se tourner vers une rage room. Il s’agit tout simplement d’une pièce où vous pouvez tout détruire - de la vaisselle aux si crispantes imprimantes - pendant une quinzaine de minutes, et il y en a justement une qui vient d’ouvrir ses portes dans le quartier branché de Hongdae à Séoul.





Deux salles, deux ambiances pour un résultat à peu près similaire : les temples bouddhiques permettent aussi de relâcher la pression toute l’année avec le programme « Temple Stay » qui offre l’occasion de vivre la vie paisible d’un moine pendant quelques jours. Parmi les astuces les plus surprenantes pour se relaxer nous évoquerons aussi la consommation de nourriture ultra pimentée qui enflamment les papilles et font oublier les problèmes, les programmes de confinement solitaire dans une fausse prison ou encore le fait de décorer son espace de travail avec un salmigondis d’objets aux couleurs vives, de peluches ou de photos d’idoles.





Enfin, les lieux incontournables pour apaiser le corps et l’esprit comme les chemins de randonnée qui sillonnent les belles montagnes coréennes et les jjimjilbang, les établissements de bains traditionnels, seront également au programme de cette émission placée sous le signe de la détente.