Twice est de nouveau invité dans une célèbre émission japonaise

ⓒ JYP Entertainment

La popularité de Twice va bien au-delà de la tension entre la Corée du Sud et le Japon. Le girls band, qui a débuté le 20 octobre 2015 sous le label JYP Entertainment, est invité à la 70e édition du « Kohaku Uta Gassen », plus connu sous le nom abrégé de « Kohaku ».





Il s’agit d’une émission très connue lancée en 1953 par la chaîne japonaise NHK, et diffusée la veille du Nouvel An. Elle affiche chaque année une part d’audience supérieure à 40 % et son record d’audience a déjà dépassé les 80 %.





Apparu pour la première fois en 2017, Twice est invité pour la troisième année consécutive à participer à cette émission emblématique. Composé de neuf jeunes filles dont trois Japonaises, c’est le seul groupe ou artiste de k-pop à figurer sur la liste de cette année.