Festival de la truite de Pyeongchang 2020

Le Festival de la truite de Pyeongchang se déroulera du 21 décembre 2019 au 2 février 2020 dans cette ville de la province de Gangwon.





Cette manifestation est organisée chaque hiver sur le thème « Une histoire d’hiver avec la neige, la glace et les truites ». En Corée du Sud, ces dernières vivent dans la mer de l’Est et quelques fleuves qui s’y jettent. La ville de Pyeongchang est le plus grand lieu d’élevage de ces poissons dans le pays du Matin clair. Ceux-ci, élevés dans les eaux claires de la région, ont une texture à la fois douce et gluante.





Cet événement proposera divers programmes d’expérimentations permettant aux visiteurs de jouir de cette fête hivernale : pêche sur glace, pêche de truites à la main, luge sur la neige, patinage, rafting sur la neige, etc. Des équipements pour faire des barbecues de poissons seront mis à disposition afin qu’ils puissent manger sur place les truites qu’ils auront attrapées.





Date : du 21 décembre 2019 au 2 février 2020

Lieu : au bord de la rivière Odaecheon à Pyeongchang

Site : http://www.festival700.or.kr