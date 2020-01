Showcase : « Lay Back » de Verivery

Verivery est de retour avec une sensibilité un peu plus pesante, à la place de son image rafraîchissante et enjouée du passé !

Son 3e mini-album « Face Me » parle du parcours des jeunes, dont le potentiel est infini mais qui sont blessés par l’exclusion et la rupture, et qui doivent se confronter à eux-mêmes et s’aimer.

Le titre phare « Lay Back » a des paroles répétitives et une mélodie soignée et envoûtante qui, combinée à la voix puissante de Verivery, crée un grand impact.





