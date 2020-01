Message du Nouvel an du président Moon

© YONHAP News

Dans son discours du Nouvel an, le président de la République Moon Jae-in a déclaré qu’il allait rechercher la paix et la prospérité dans la péninsule coréenne tout en exprimant son souhait de voir les relations entre la Corée du Sud et la Corée du Nord s’améliorer.

Le message comprenait les orientations politiques de base de son gouvernement cette année, ainsi qu’une nouvelle invitation au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à se rendre à Séoul.

En fait ce que Moon a essayé de faire passer comme message, c’est qu’il espérait voir Séoul et Pyongyang réchauffer leurs relations, en parallèle au dialogue entre la Corée du Nord et les États-Unis. Il semblerait donc que pour 2020, le chef de l’Etat sud-coréen ait décidé d’être plus actif.